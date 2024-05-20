Стало известно, сколько Усик будет восстанавливаться от повреждения после боя с Фьюри

Украинец был в больнице после победы.

Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После поединка новый чемпион поехал в больницу, чтобы пройти осмотр.

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Промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал травму Усика и назвал сроки его восстановления.

"У Александра не была сломана челюсть. Врачи дали совет Усику не посещать пресс-конференцию после боя, а посетить больницу, но он настоял на своем и все-таки прибыл пообщаться с журналистами, а уже после этого поехал в больницу.

Это не значительная травма, ему понадобится неделя на восстановление", - приводит слова промоутера Boxing King Media.

Напомним, легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.

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