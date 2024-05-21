Стивенсон отреагировал на возможный бой Ломаченко - Беринчик

Чемпион WBC не в восторге от подобного поединка, имея свои интересы.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном объединительном бое между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком, которые владеют титулами IBF и WBO соответственно.

Американский боксер, который не против встретиться в ринге и с одним, и с другим, остался недоволен таким вероятным развитием событий.

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"Да ладно, Лома, этот бой не может быть твоим следующим вариантом", - написал Стивенсон в сети X.

Ранее Стивенсон отреагировал на слова Беринчика о готовности драться.

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