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Стивенсон отреагировал на возможный бой Ломаченко - Беринчик

Чемпион WBC не в восторге от подобного поединка, имея свои интересы.
Сегодня, 20:59
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном объединительном бое между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком, которые владеют титулами IBF и WBO соответственно.

Американский боксер, который не против встретиться в ринге и с одним, и с другим, остался недоволен таким вероятным развитием событий.

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"Да ладно, Лома, этот бой не может быть твоим следующим вариантом", - написал Стивенсон в сети X.

Ранее Стивенсон отреагировал на слова Беринчика о готовности драться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Денис Беринчик Шакур Стивенсон

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