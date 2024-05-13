"Люди из Украины храбрые, не прячься": Стивенсон потребовал бой с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон в очередной раз заявил о желании провести бой против обладателя титула IBF Василия Ломаченко.

Американский боксер сообщил о готовности встретиться в ринге, выразив надежду, что соперник не будет избегать поединка.

Читай также: "Скажите этому ни**ру, чтобы попытался забрать у меня пояс": Стивенсон дерзко обратился к Ломаченко

"Я уважаю твой стиль бокса. Я уважаю то, что ты легенда. Но я не уважаю то, что ты не готов драться со мной. Люди из Украины храбрые. Не прячься за Top Rank, потому что это не выглядит смелым с твоей стороны.

Вот что я скажу: Лома - все еще чертовски хороший боец. Прошлой ночью он показал свои навыки, и я думаю, что он особенный боец, один из тех, которые рождаются раз в жизни.

Надеюсь, что его команда и высшие инстанции уберутся с пути и позволят мне показать свои навыки против него, потому что я считаю, что стилистически это было бы противостояния двух самых умелых шахматных мастеров.

А пока следите за мной 6 июля. Вы все забыли, насколько я велик", - написал Стивенсон в сети Х.

Ранее промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!