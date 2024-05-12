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"Скажите этому ни**ру, чтобы попытался забрать у меня пояс": Стивенсон дерзко обратился к Ломаченко

Американский чемпион уверен в себе, но считает, что не получит этот бой.
Сегодня, 13:46
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на победу Василия Ломаченко над Джорджем Камбососом.

Американский боксер уверен, что у новоиспеченного обладателя титула IBF против него нет шансов, но считает, что ему не предоставят возможность провести этот поединок.

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"Почему не говорят о бое Ломаченко - Стивенсон? Потому что они хотят меня заморозить. Флойд говорил мне об этом.

Скажите этому ни**ру, чтобы пришел и попытался забрать у меня пояс WBC. В легком весе не будет абсолютного чемпиона мира, который не пройдет через меня.

На х*р всех вас, ни**ров. Шакур против всего мира. Я вышибу эту дверь любыми способами, поверьте мне", - написал Стивенсон в сети X.

Ранее Ломаченко рассказал, планирует ли провести еще один бой в этом году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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