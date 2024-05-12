Промоутер Ломаченко отреагировал на вызов на бой от Дэвиса

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, прокомментировал высказывания обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса о желании подраться с его клиентом после своего поединка против Фрэнка Мартина.

По мнению главы компании Top Rank, пока не стоит спешить рассматривать слова американского боксера всерьез.

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"Это легко сделать, не правда ли? В социальных сетях я могу бросить вызов хоть Майку Тайсону", - сказал Арум.

Напомним, ранее Арум уже рассказывал, кто может стать следующим соперником Ломаченко после боя с Камбососом.

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