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Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом

Боб Арум хочет свести боксера в ринге с еще одним своим подопечным-чемпионом.
Сегодня, 15:19
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко Боб Арум поделился планами по поводу его следующего боя в случае победы над Джорджем Камбососом.

По словам главы компании Top Rank, он хотел бы устроить ему поединок с обладателем титула WBС в легком весе Шакуром Стивенсоном.

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"У меня есть другой боец, Шакур Стивенсон, который также обладает отличной техникой. Так что если Ломаченко победит и если победит Шакур, у которого назначен бой на июль, то осенью нужно устроить поединок Ломаченко - Стивенсон. Все серьезные фанаты бокса будут с восторгом смотреть объединительный бой двух отличных технарей.

Давайте посмотрим, что произойдет. Камбосос - очень хорош. Пусть даже он и не родился в Перте, но дерется на домашней территории, а это кое-что значит. Я с нетерпением жду их боя, в Перте будет аншлаг", - цитирует Арума Sky Sports.

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос раскрыл план на бой с Ломаченко.

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