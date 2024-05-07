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"Бой с Лопесом был близким, но с Хэйни - нет": Ломаченко сравнил двух своих обидчиков

Боксер продолжает настаивать, что его ограбили в последнем поединке.
Сегодня, 13:52
Ломаченко уступил Хэйни / Getty Images
Ломаченко уступил Хэйни / Getty Images

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко сравнил свои два поражения в поединках за звание абсолютного чемпиона легкого дивизиона против Теофимо Лопеса и Девина Хэйни.

По слова боксера, он уверен, что выиграл последний бой, а поражение ему присудили несправедливо.

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"У меня был шанс, но я его потерял. На бумаге я не абсолютный чемпион мира.

Если говорить о бое с Теофимо Лопесом, то ладно, он был близким. Но если говорить о поединке с Хэйни, то он не был близким. Я понимаю, что выиграл тот бой. Люди знают об этом результате, об этом ограблении", - сказал Ломаченко в комментарии Top Rank Boxing.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу своей карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Теофимо Лопес девин хэйни

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