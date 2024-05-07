"В тот вечер он все потерял": Лопес вспомнил победу над Ломаченко

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес поделился воспоминаниями о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе против Василия Ломаченко.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом сделал большой путь, но именно он сорвал его мечту.

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"Я бы сказал, что у Ломаченко был один из самых тяжелых путей в легком весе. Он дрался со всеми чемпионами мира, в которых на тот момент был титул, чтобы собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. Ему нужен был еще один титул - звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе, которым я владел в тот момент, в 2020 году. Он пришел, чтобы встретиться со мной.

Тогда подняли мою руку. Он проделал тяжелую работу, прокладывая себе путь к званию абсолютного чемпиона, но в тот вечер он все потерял. Вместо этого я в тот же вечер заполучил все. Всего за один бой", - приводит слова Лопеса Top Rank Boxing.

Напомним, в 2020 году Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу завершения карьеры.

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