"У нас есть свои хитрости": Камбосос раскрыл план на бой с Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос высказался о предстоящем бое с экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Австралийский боксер заявил, что хорошо изучил своего оппонента и у него есть план на поединок.

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"У меня подготовлен потрясающий план на этот поединок, проведен отличный тренировочный лагерь. Мои спарринг-партнеры точно имитировали стиль Ломаченко. Я изучил каждый аспект его бойцовского искусства. Готов адаптироваться к его ходам.

Ломаченко виртуозен с его IQ и ногами, но он предпочитает атаковать. У нас в запасе есть свои хитрости. Мы будем ожидать и реагировать на его действия. Я взрывной и динамичный. Не боюсь никого. Мои боевые результаты говорят сами за себя. Жду тяжелой битвы. Хочу настоящей драки. Это захватывающий поединок против бойца, которого всегда уважал. Обещаю невероятную атмосферу", - приводит слова Камбососа Boxing Scene.

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что в тренировочном лагере Камбососа висит российский флаг.

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