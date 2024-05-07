"У него IQ, как у Эйнштейна": Камбосос оценил Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос поделился мнением по поводу своего будущего оппонента Василия Ломаченко.

По словам австралийца, спортсмен с украинским паспортом обладает невероятным IQ.

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"У него IQ, как у Альберта Эйнштейна. У Ломаченко еще много чего есть в запасе. Но я не верю, что в нем все еще сидит этот злой пес. Я сомневаюсь, что он хочет победы так же сильно, как я сейчас.

В любом случае нельзя игнорировать такого парня, как Ломаченко. Меня можно было бы считать самым большим идиотом, если бы сделал это. Мы готовимся к лучшему Василию Ломаченко, как только прозвучит гонг, все уважение исчезнет. Пришло время заняться работой", - приводит слова Камбососа Boxing Scene.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону стоит вакантный титул IBF.

Ранее сообщалось, что в тренировочном лагере Джорджа висит российский флаг.

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