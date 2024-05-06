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В тренировочном лагере Камбососа висит российский флаг

Австралиец тренируется под руководством россиянина.
Сегодня, 22:00
Джордж Камбосос / instagram.com/georgekambososjr
Джордж Камбосос / instagram.com/georgekambososjr

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к поединку против экс-чемпиону в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Австралийский боксер готовится к бою под руководством российского тренера Антона Кадушина.

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Камбосос повесил в своем тренировочном лагере российский флаг.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону стоит вакантный титул IBF. 

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу завершения карьеры.

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