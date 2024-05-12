Ломаченко рассказал, планирует ли он провести еще один бой в этом году
Все возможно.
Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко поделился планами на будущее.
По словам спортсмена, у него нет особо желаемого соперника, с которым бы он хотел драться.
«Нет, не хочу драться сейчас. Желаю только вернуться домой к семье, немного отдохнуть, потому что последние 6 месяцев были очень тяжелыми для меня. Мы готовились в тяжелом режиме. Если вы знаете бокс, то вам известно, что это сложно.
Есть четкое расписание, диета, тяжелые тренировки. Это очень трудно, поэтому нужен небольшой отдых. А после этого можем поговорить о будущем.
Буду ли я еще раз драться в 2024-м? Возможно", - сказал Ломаченко.
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