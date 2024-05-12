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Промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом

Боб Арум поделился планами относительно нового обладателя титула IBF в легком весе.
Сегодня, 13:59
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, оценил его победу над Джорджем Камбососом и сообщил, что он может вернуться в ринг ориентировочно в ноябре.

Глава компании Top Rank не исключает вероятности его поединков против других чемпионов дивизиона Шакура Стивенсона и Джервонты Дэвиса.

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"Это было отличное выступление, как в старые добрые времена. Я имею в виду, что Ломаченко замедлялся в своих последних боях, но сегодня он снова выглядел молодым парнем.

Возможно, Ломаченко вернется в ноябре против Шакура Стивенсона. Посмотрим.

Удивил ли меня Ломаченко? Сто процентов. Отличное выступление. К сожалению для Джорджа, он вышел против Ломаченко в его оптимальной форме.

Может ли Ломаченко попытаться получить бои со Стивенсоном и Джервонтой Дэвисом? Да. Почему бы и нет? Но давайте насладимся моментом, а затем определимся со следующим шагом завтра", - сказал Арум FightHype.com.

Ранее Ломаченко рассказал, планирует ли провести еще один бой в этом году.

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