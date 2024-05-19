"Наконец-то": Чемпион WBC отреагировал на слова Беринчика о готовности драться

Новый обладатель титула WBO упомянул Шакура Стивенсона после победы над Наваррете.

Обладатель титула WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон отреагировал на слова новоиспеченного чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика после победы над Эмануэлем Наваррете о готовности встретиться в ринге.

Американский боксер остался доволен, что кто-то из чемпионов дивизиона бросил ему вызов.

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"Наконец-то кто-то позвал меня» - написал Стивенсон в сети Х.

Finally somebody called me out — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 19, 2024

Напомним, ранее Стивенсон потребовал бой с обладателем титула IBF Василием Ломаченко.

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