"Наконец-то": Чемпион WBC отреагировал на слова Беринчика о готовности драться
Новый обладатель титула WBO упомянул Шакура Стивенсона после победы над Наваррете.
Обладатель титула WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон отреагировал на слова новоиспеченного чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика после победы над Эмануэлем Наваррете о готовности встретиться в ринге.
Американский боксер остался доволен, что кто-то из чемпионов дивизиона бросил ему вызов.
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"Наконец-то кто-то позвал меня» - написал Стивенсон в сети Х.
Finally somebody called me out— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 19, 2024
Напомним, ранее Стивенсон потребовал бой с обладателем титула IBF Василием Ломаченко.
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