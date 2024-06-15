Ломаченко - Дэвис: озвучены сроки проведения объединительного боя в легком весе

Боб Арум, промоутер чемпион мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, поделился подробностями организации объединительного боя против обладателя титула WBA Джервоты Дэвиса.

Глава компании Top Rank сообщил, что этот поединок может состояться ориентировочно в ноябре этого года.

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"Надеюсь, мы проведем этот бой где-то в ноябре. Никто никого не тащит к переговорному столу. Обе стороны знают - это большой поединок, а это значит, что все очень хорошо заработают.

Я оптимистичен и уверен, что переговоры пройдут хорошо. С другой стороны, вы никогда ничего не можете гарантировать. Но PBC - профессионалы и мои ребята - профессионалы. Они со всем справятся", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер оценил шансы на бой между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком.

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