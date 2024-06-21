"Далеко не величайший": промоутер Джошуа разнес Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением по поводу Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, британец должен победить Александра Усика в реванше, чтобы войти в список величайших бойцов своего поколения.

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"Если Тайсон не победит Усика, то его нельзя будет называть величайшим бойцом своего поколения. Его будут помнить, как отличный боец своего времени, чемпион из Британии в супертяжелом дивизионе, великая личность, но, на мой взгляд, далеко не величайший. Потому что он не смог справится с конкуренцией.

Да, он победил Деонтея Уайлдера, но где другие элитные бойцы, с которыми он справился? Вот почему победа для него обязательна", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее Тайсон Фьюри назвал причину поражения Усику в первом бою.

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