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Тайсон Фьюри назвал причину поражения Усику

Британец сделал откровенное признание.
Сегодня, 10:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британец Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу поражения от Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что не очень серьезно отнесся к украинцу.

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"Я должен был нокаутировать его, потому что получил такое решение. Это прискорбно. На таком уровне сложно выигрывать поединки, наговорю уже о том, чтобы кого-то нокаутировать. Я с нетерпением жду реванша и этого вызова.

Моя проблема была в том, что мне было слишком весело. Временами мне казалось, что все слишком легко. Как будто я там дрался с местным боксером-любителем. Я просто слишком наслаждался этим и бездельничал. В результате я заплатил свою цену. Вот что происходит, когда ты слишком веселишься. А мне всегда говорили: "Не смешивай работу с весельем".

Я выступил хорошо. Мне понравилось. Все прошло хорошо. Я слышал, у Усика сломана челюсть и глазница. Так что поправляйся. Увидимся в декабре, на Рождество", - сказал Фьюри для FUROCITY By Tyson Fury.

Ранее Фьюри назвал количество раундов, которые отдал Усику в их бою.

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