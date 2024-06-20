Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от The Ring

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Лидерство в списке сильнейших продолжает удерживать абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик.

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Неизменной также осталась первая тройка. Японец Наоя Иноуэ остается на второй позиции, а американец Теренс Кроуфорд - на третьей.

В десятке лучших произошло одно изменение. Потенциальный будущий соперник Василия Ломаченко, чемпион мира по версии WBA в легком дивизионе американец Джервонта Дэвис после успешной защиты титула против Фрэнка Мартина поднялся на седьмую позицию, опередив соотечественника Эррола Спенса.

Рейтинг P4P от The Ring

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Джервонта Дэвис Эррол Спенс Джесси Родригес Дзунто Накатани

Ранее сообщалось, что Александр Усик представил фильм о завоевании звания бесспорного чемпиона.

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