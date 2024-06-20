Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от The Ring
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).
Лидерство в списке сильнейших продолжает удерживать абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик.
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Неизменной также осталась первая тройка. Японец Наоя Иноуэ остается на второй позиции, а американец Теренс Кроуфорд - на третьей.
В десятке лучших произошло одно изменение. Потенциальный будущий соперник Василия Ломаченко, чемпион мира по версии WBA в легком дивизионе американец Джервонта Дэвис после успешной защиты титула против Фрэнка Мартина поднялся на седьмую позицию, опередив соотечественника Эррола Спенса.
Рейтинг P4P от The Ring
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Джервонта Дэвис
- Эррол Спенс
- Джесси Родригес
- Дзунто Накатани
Ранее сообщалось, что Александр Усик представил фильм о завоевании звания бесспорного чемпиона.
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