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Путь к абсолюту: Усик представил фильм о завоевании звания бесспорного чемпиона

Украинский боксер вспомнил свой подъем на вершину супертяжелого дивизиона.
Сегодня, 15:05
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик (22-0, 14 КО) в своем последнем бою одержал победу раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, собрав в своих руках все четыре основных пояса.

На своем официальном YouTube-канале USYK17 украинский боксер представил документальный фильм о завоевании звания бесспорного чемпиона под названием "Александр Усик - Путь к абсолюту".

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В видео показаны фрагменты всех победных боев Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа (дважды), Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри.

Смотреть фильм Александр Усик - Путь к абсолюту:

Ранее промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения к украинцу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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