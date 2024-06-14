"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на заявление Тайсона Фьюри.
Британский боксер накануне записал видеообращение с тренировки, пообещав вернуться после поражения и одержать победу в реванше с украинцем.
Читай также: Фьюри - о реванше с Усиком: 21 декабря король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом
Промоутер Усика в комментариях под постом в Instagram ответил Фьюри, подколов его и припомнив недавний инцидент, когда тот появился на публике в слишком нетрезвом виде и не смог самостоятельно покинуть бар.
"Брат, давай выпьем пива", - написал промоутер украинского боксера.
Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Напомним, ранее Тайсон Фьюри напился и, выползая на коленях, покидал бар в Англии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!