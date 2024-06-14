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"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения

Представитель украинского чемпиона припомнил британцу инцидент, когда тот перебрал с алкоголем.
Сегодня, 09:08
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на заявление Тайсона Фьюри.

Британский боксер накануне записал видеообращение с тренировки, пообещав вернуться после поражения и одержать победу в реванше с украинцем.

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Промоутер Усика в комментариях под постом в Instagram ответил Фьюри, подколов его и припомнив недавний инцидент, когда тот появился на публике в слишком нетрезвом виде и не смог самостоятельно покинуть бар.

"Брат, давай выпьем пива", - написал промоутер украинского боксера.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри напился и, выползая на коленях, покидал бар в Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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