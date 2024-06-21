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Фьюри назвал количество раундов, которые отдал Усику в их бою

"Цыганский король" назвал победителя поединка.
Сегодня, 09:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился эмоциями после поражения Александру Усику в их поединке.

По словам "Цыганского короля", он должен был победить в этом противостоянии.

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"Я думал, что оторву ему голову. Очевидно, что Усик нанес хороший удар в восьмом раунде и сломал мне нос. В девятом раунде он получил 10:8. Это два раунда в его копилку. Также я отдаю ему десятый.

Кроме этого я не могу ему отдать ни одного раунда. Я отдаю ему восьмой, девятый и десятый. В девятом был нокдаун, так что давайте дадим ему четыре раунда", - приводит слова Тайсона  FUROCITY By Tyson Fury.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее бывший чемпион мира предсказал, что будет нокаут в реванше Усик - Фьюри.

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