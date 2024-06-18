"Победа нокаутом": бывший чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Джеймс Тони поделился мнением о втором поединке между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, "Цыганский король" не оставит шансов украинскому боксеру.

Читай также: Хан предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

"Фьюри выиграет. На этот раз он выйдет и серьезно отнесется к Усику. И в этот раз он его нокаутирует.

Тайсон недооценил его и проиграл. Он никогда не должен был проиграть этому парню", - приводит слова Тони Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок закончился победой украинца раздельным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!