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"Победа нокаутом": бывший чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Джеймс Тони назвал ключевой фактор боя.
Сегодня, 17:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Джеймс Тони поделился мнением о втором поединке между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, "Цыганский король" не оставит шансов украинскому боксеру.

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"Фьюри выиграет. На этот раз он выйдет и серьезно отнесется к Усику. И в этот раз он его нокаутирует.

Тайсон недооценил его и проиграл. Он никогда не должен был проиграть этому парню", - приводит слова Тони Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок закончился победой украинца раздельным решением судей.

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