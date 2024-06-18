Хан предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мнением по поводу второго поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.
Эксперт считает, что "Цыганский король" сможет победить украинца в их предстоящем реванше.
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"Фьюри проделает более классную работу и победит в реванше. Я думаю, что он вернется к плану на бой и исправит свои ошибки.
Теперь Фьюри - андердог, ему нужно выйти и доказать, что он чемпион. Я действительно верю, что он это сделает. В нем есть цыганская кровь, и они жесткие", - приводит слова Хана Dazn.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок закончился победой украинца раздельным решением судей.
Ранее промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения.
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