iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я не выиграю судейским решением": Фьюри сделал заявление про реванш с Усиком

Британец серьезно настроен на второй поединок.
Вчера, 11:19
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший обладатель чемпионского пояса в хевивейте Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) высказался о реванше против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0, 14 KO).

По словам британца, он сможет победить только если нокаутирует украинца.

Читай также: Фьюри назвал количество раундов, которые отдал Усику в их бою

"Я должен выбить его из игры, потому что мне не видать победы судейским решением. Это печально, потому что выиграть бой и так достаточно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать. 

Но я уверен в своих силах и с нетерпением жду этого поединка... Я слышал, что у него сломана челюсть и глазница, так что поправляйся, и увидимся в декабре", - сказал Тайсон для FUROCITY By Tyson Fury.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Ранее британец назвал причину поражения украинцу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас
Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком
Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа11:56
Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас
Бокс11:32
Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком
Евро-202411:11
Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202411:07
Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина
Европа10:45
Знаменитый английский вратарь встал на защиту Мудрика
Евро-202410:45
Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202410:21
Евро-2024: конкуренты Украины, Португалия - Турция, Грузия - Чехия
НХЛ10:10
Кубок Стэнли: Эдмонтон сравнял счет с 0:3 - состоится решающий седьмой матч
Бокс10:00
"Он станет бесспорным чемпионом": катмен Фьюри удивил заявлением про реванш с Усиком
Евро-202409:42
Миколенко ответил, сможет ли сыграть с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK