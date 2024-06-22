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"Очевидно, что меня избегают": Стивенсон резко отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис

Чемпион WBC остался недоволен, что участником объединительного поединка будет не он.
Сегодня, 17:11
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможной организации объединительного боя между обладателями титулов IBF и WBA Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом соответственно.

Американский боксер уверен, что оба чемпиона избегают встречи в ринге с ним.

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"Честно говоря, я это не уважаю. Просто потому что эти парни выступают в одном и том же весе очень долго. Теперь, когда у меня на горизонте появился бой с Ломаченко, все говорят о поединке "Танка" и Ломы. Мне кажется, что в карьере Ломаченко остался, наверное, один или два боя. Я думаю, что команда Дэвиса принимает бой сейчас, потому что пришла пора.

Вполне очевидно, что меня избегают. Я парень, с которым никто не хочет драться, при всем уважении ко всем другим бойцам. Слишком много людей отказывалось от боя со мной. Мне кажется, что предвзятые фанаты и люди дают этим бойцам поблажку, потому что я им не нравлюсь", - сказал Стивенсон в комментарии FightHype.com.

Ранее Дэвис отреагировал на возможность подраться с Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

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