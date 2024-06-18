"Мы начинаем изучать Лому": в команде наследника Мейвезера сделали заявление
Джервонта Дэвис может оказаться в ринге с украинцем.
Тренер Джервонты Дэвиса Кенни Эллис высказался о поединке своего подопечного с Василием Ломаченко.
По словам специалиста, бой может состояться, так что он уже начал изучать представителя Украины.
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"Это будет классный бой. Надеюсь, мы сможем договориться и поединок состоится. Мы уже начинаем изучать Ломаченко, учитывая слухи о бое.
Нам интересны все, у кого есть титулы – Лома, Шакур Стивенсон", - приводит слова тренера Boxingnews24.
Ранее Арум назвал потенциального соперника Ломаченко.
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