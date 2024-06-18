"Мы начинаем изучать Лому": в команде наследника Мейвезера сделали заявление

Джервонта Дэвис может оказаться в ринге с украинцем.

Тренер Джервонты Дэвиса Кенни Эллис высказался о поединке своего подопечного с Василием Ломаченко.

По словам специалиста, бой может состояться, так что он уже начал изучать представителя Украины.

Читай также: Энди Руис оценил поражение Гвоздика в бою против Бенавидеса

"Это будет классный бой. Надеюсь, мы сможем договориться и поединок состоится. Мы уже начинаем изучать Ломаченко, учитывая слухи о бое.

Нам интересны все, у кого есть титулы – Лома, Шакур Стивенсон", - приводит слова тренера Boxingnews24.

Ранее Арум назвал потенциального соперника Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!