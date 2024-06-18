Энди Руис оценил поражение Гвоздика в бою против Бенавидеса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился впечатлениями от победы Дэвида Бенавидеса над Александром Гвоздиком.

По словам мексиканца, украинец сильный оппонент, но Дэвид показал отличное выступление.

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"Наверное, я смотрел этот бой с четвертого раунда. Но Бенавидес сделал свое дело. Его соперник был сильным, он способен держать удар, но Бенавидес хорошо провел бой.

Что делать Бенавидесу - оставаться в полутяжелом весе или возвращаться во второй средний ради боя с Канело? Я думаю, что в любом случае это будет здорово. Это был хороший опыт для него, хороший бой, сложный соперник. Но Дэвид сделал свое дело. Главное, что он одержал победу", - приводит слова Руиса Boxing News.

Бенавидес победил Гвоздика единогласным решением судей и завоевал временный титул WBC в полутяжелом дивизионе.

Ранее Александр впервые прокомментировал поражение Бенавидесу.

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