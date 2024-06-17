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Гвоздик впервые прокомментировал поражение Бенавидесу

Украинец упустил шанс побороться за чемпионский пояс.
Вчера, 22:00
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) прокомментировал поражение от временного чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО).

Украинец опубликовал пост, в котором подвел итоги поединка.

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"К сожалению, не получилось, как хотелось. Можно было бы сделать и больше, и лучше и раньше, но соперник также вносил свои коррективы.

Дерьмо случается, продолжаю работать. Поздравляю команду соперника с победой и удачным выступлением.

Спасибо всей моей команде за каждый момент, который мы провели вместе. Немного отдохну и вернусь в зал. Слава Украине".

Напомним, Бенавидес победил Гвоздика единогласным решением судей.

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