Гвоздик впервые прокомментировал поражение Бенавидесу

Бывший чемпион Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) прокомментировал поражение от временного чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО).

Украинец опубликовал пост, в котором подвел итоги поединка.

Читай также: Бенавидес признался, что помешало ему выступить против Гвоздика более уверенно

"К сожалению, не получилось, как хотелось. Можно было бы сделать и больше, и лучше и раньше, но соперник также вносил свои коррективы.

Дерьмо случается, продолжаю работать. Поздравляю команду соперника с победой и удачным выступлением.

Спасибо всей моей команде за каждый момент, который мы провели вместе. Немного отдохну и вернусь в зал. Слава Украине".

Напомним, Бенавидес победил Гвоздика единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!