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Бенавидес признался, что помешало ему выступить против Гвоздика более уверенно

Победитель рассказал о проблемах, с которыми столкнулся перед боем.
Сегодня, 11:38
Бенавидес одолел Гвоздика / Getty Images
Бенавидес одолел Гвоздика / Getty Images

Временный чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес высказался о своей победе единогласным решением судей над Александром Гвоздиком.

По словам американского боксера, он не смог показать себя на полную силу, поскольку перед боем у него было несколько повреждений, но он не захотел отменять поединок.

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"Я рад этому моменту. Около месяца назад я порвал связку на руке. Моя рука была травмирована, а также у меня был порез возле глаза. Все же я сказал: "К черту, я буду драться". Я не мог отменить этот поединок. Именно поэтому я не так много выбрасывал в этом бою. У меня была повреждена рука, но я все равно доминировал.

Мы по-прежнему выиграли каждый раунд у великого экс-чемпиона. Я рад этой победе и счастлив, что двигаюсь вперед. Я буду продолжать доминировать в этом полутяжелом весе", - приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гвоздик - Бенавидес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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