Гвоздик - Бенавидес: лучшие моменты боя - видео

Украинец Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) потерпел поражение по очкам от Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО) в бою за вакантный титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 16 июня, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Соперники провели на ринге все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением присудили американскому боксеру со счетом 116-112, 117-111, 119-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Гвоздик - Бенавидес:

Ранее сообщалось, что Бенавидес отдал должное Гвоздику после своей победы.

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