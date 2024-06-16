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"Отличный боец": Бенавидес отдал должное Гвоздику после своей победы

Американский боксер оценил свое выступление в поединке с украинцем.
Сегодня, 16:40
Бенавидес одолел Гвоздика / Getty Images
Бенавидес одолел Гвоздика / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес прокомментировал свою победу над Александром Гвоздиком.

При этом американский боксер поделился планами на будущее.

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"Честно говоря, я думаю, что выступил на семь баллов из десяти. Александр - отличный боец. Неудивительно, что он бывший чемпион мира и бывший олимпиец.

Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы спуститься во второй средний вес и подраться за титул. Если мы сможем заполучить Канело или если они сделают пояс вакантным, то я бы хотел завоевать его еще раз", - приводит слова Бенавидеса ESPN.

Напомним, что Бенавидес одержал победу над Гвоздиком единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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