Гвоздик нанес существенно больше ударов, чем Бенавидес

Однако в точности украинец сильно отстал от оппонента.

Портал CompuBox опубликовал статистику ударов боя Гвоздик - Бенавидес.

Согласно ей, украинский боксер атаковал чаще, однако его удары намного реже достигали цели, чем удары соперника.

Особенно сильно Гвоздик просел в первой трети поединка, и сумел кое-как сравняться с Бенавидесом лишь в последних трех раундах. Однако у американца все равно средняя точность попаданий осталась выше.

Джерело: CompuBox

Александр нанес на 178 панчей и 139 джебов больше Бенавидеса, однако точность ударов американца была вдвое выше.

Напомним, что Гвоздик проиграл едногласным решением судей, которое подтверждает статистика.

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