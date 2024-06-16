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"Даже на пике у него были проблемы": Экс-чемпион объяснил, почему Гвоздик проиграл Бенавидесу

Украинский боксер уступил единогласным решением судей.
Вчера, 23:56
Гвоздик уступил Бенавидесу / Getty Images
Гвоздик уступил Бенавидесу / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о поражении Александра Гвоздика единогласным решением судей в бою с Давидом Бенавидесом за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

По его мнению, украинский боксер уступил, не сумев справиться с прессингом соперника.

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"Это был сложный поединок для Бенавидеса. Гвоздик - солидный оппонент, он был очень хорошим бойцом. Он бывший бронзовый медалист Олимпиады, бывший чемпион WBC, боец, давший сложный бой Артуру Бетербиеву.

Гвоздик завершал карьеру, затем вернулся, провел несколько поединков с не очень сильной оппозицией. Даже тогда, на пике, у Александра было много проблем под прессингом, несмотря на то что он очень крепкий боксер и забрал титул у Адониса Стивенсона.

Бенавидес создал этот прессинг. Бенавидес немного быстрее на ногах, чем Бетербиев, но бьет не так жестко, как Бетербиев в полутяжелом весе.

Несмотря на то что ему 37 лет, Гвоздик нанес бы проблемы многим ребятам. Стилистически это было сложное противостояние для него с точки зрения прессинга от Бенавидеса. Это как криптонит для Гвоздика", - приводит слова Малиньяджи Paulie TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гвоздик - Бенавидес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик Пол Малиньяджи дэвид бенавидес

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