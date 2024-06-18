Арум назвал потенциального соперника Ломаченко

Глава Top Rank Боб Арум высказался по поводу возможного поединка чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО) и обладателя титулов IBF и IBO Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Промоутер сообщил, что команды готовы организовать титульный бой.

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"Джервонта – очень мощный парень, имеет хороший удар и он не дрался с консервной банкой с помидорами. Мы готовы к этому бою. Ломаченко тоже готов.

Когда мы сядем за стол переговоров – мы увидим, возможно ли, но Ломаченко хотел бы провести этот бой. Дэвис на той позиции, когда он привлекателен с точки зрения денег. Бой с Дэвисом принесет больше, чем бой с Шакуром.

Все в воздухе. Есть много возможностей. Хорошие возможности, потому что они держат всех занятыми", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее Дэвис отреагировал на возможность подраться с Ломаченко.

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