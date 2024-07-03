Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон заявил, что готов выйти в ринг против любого лидера дивизиона, кроме одного.

По словам американца, он не стал бы проводить бой против своего друга Кишона Дэвиса.

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"Я уже говорил вам всем, что есть только один человек, с которым я бы не стал драться. Но а так я готов подраться с кем угодно, поэтому не против устроить какое-то д*рьмо, если в этом будет смысл. Но если в ринг нужно будет выйти нам с Кишоном, то я бы не стал делать это д*рьмо", - приводит слова Шакура Seconds Out.

Свой следующий бой Стивенсон проведет шестого июля против Артема Арутюняна.

Ранее тренер Дэвиса сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко.

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