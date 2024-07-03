iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться

Американец не собирается выходить в ринг против друга.
Сегодня, 09:50
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон заявил, что готов выйти в ринг против любого лидера дивизиона, кроме одного.

По словам американца, он не стал бы проводить бой против своего друга Кишона Дэвиса.

Читай также: "Победит в любом случае": Экс-соперник Ломаченко сделал однозначный прогноз на бой с Дэвисом

"Я уже говорил вам всем, что есть только один человек, с которым я бы не стал драться. Но а так я готов подраться с кем угодно, поэтому не против устроить какое-то д*рьмо, если в этом будет смысл. Но если в ринг нужно будет выйти нам с Кишоном, то я бы не стал делать это д*рьмо", - приводит слова Шакура Seconds Out.

Свой следующий бой Стивенсон проведет шестого июля против Артема Арутюняна.

Ранее тренер Дэвиса сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода "Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода
Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024 Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс11:12
Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Европа10:47
Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
Украина10:15
"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода
Бокс09:50
Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться
Евро-202409:25
Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024
Бокс08:56
Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring
Теннис08:32
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина стартует на турнире, три украинки сыграют во втором туре
Европа08:17
Определилась судьба участия Роналду на чемпионате мира-2026
Европа07:54
Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка
Другие страны07:30
Копа Америка-2024: Бразилия стала второй после ничьи с Колумбией - известны все пары 1/4 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK