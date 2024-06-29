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"Победит в любом случае": Экс-соперник Ломаченко сделал однозначный прогноз на бой с Дэвисом

Теофимо Лопес оценил шансы боксеров в потенциальном объединительном поединке.
Сегодня, 12:59
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес высказался о потенциальном бое между обладателями титулов IBF и WBA в легком дивизионе Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом соответственно.

"Мое мнение постоянно меняется. Однако мне кажется, что Ломаченко может сильно навредить Джервонте. Лома - голодный, не поймите неправильно. Он остановил Камбососа в 11-м раунде, он сделал много вещей, чтобы вернуться".

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"Думаю, нужно по-настоящему прессинговать Джервонту. Если этого не делать, то в конце концов он приспособится. Его называют "Танком", потому что они привыкли класть покрышку в центре ринга, ставить туда свои ноги и рубиться. Думаю, у Джервонты будет преимущество в конце. Он победит в любом случае, только неизвестно – нокаутом или решением судей", - сказал Лопес в комментарии Title Sports Network.

Ранее Александр Усик отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Теофимо Лопес

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