Усик отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис

Абсолютный чемпион сообщил, как относится к объединительному поединку в легком весе.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном поединке между обладателями титулов IBF и WBA в легком дивизионе Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом соответственно.

По словам украинского боксера, он хочет, чтобы его кум наконец-то встретился в ринге с американцем.

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"Я хочу этот бой. Я хочу, чтобы "Танк" подрался с Ломой", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Дэвис - Ломаченко.

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