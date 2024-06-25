"Такого он никогда раньше не видел": Экс-чемпион предупредил Дэвиса, что его ждет в бою с Ломаченко

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о потенциальном бое между обладателями титулов IBF и WBA в легком дивизионе Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом соответственно.

По мнению эксперта, боксер из Украины может стать самым сложным соперником в карьере для американца.

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"Ломаченко принесет такое, чего "Танк" никогда раньше не видел. Лома окажется самым сильным бойцом, с которым Дэвис дрался. Он умный, опытный. Даже несмотря на возраст, он доставит проблемы. У каждого легендарного бойца есть еще один хороший бой. Возможно, это именно тот случай.

К тому же "Танк" подходит Ломаченко стилистически. Лома знает, что ему придется затянуть своего соперника на глубину в океан. В самую глубокую часть океана, чтобы победить "Танка". Поднимись и сделай это снова, если хочешь победить. Но не нужно забывать, что Дэвис моложе и сильнее", - цитирует Брэдли Boxing News 24.

Ранее Шакур Стивенсон резко отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис.

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