Тренер Дэвиса сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко

Наставник не сомневается в успехе своего подопечного.

Тренер Джервонты Дэвиса Кенни Эллис высказался о поединке своего подопечного с Василием Ломаченко.

По словам специалиста, американец досрочно победит украинца.

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"Джервонта в состоянии перебоксировать Ломаченко, но этого не будет. Будет нокаут. Фаны Ломаченко боятся этого и начинают говорить, мол, Дэвис не умеет боксировать, а умеет только бить.

С нами такая психология не пройдет. Так что готовимся к нокауту", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Ранее Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.

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