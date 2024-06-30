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Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис

Бывший соперник украинца предсказал ему проблемы.
Сегодня, 11:38
Хорхе Линарес / Getty Images
Хорхе Линарес / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес поделился мнением о возможном поединке его экс-соперника Василия Ломаченко против Джервонты Дэвиса.

По словам опытного спортсмена, американец может досрочно победить представителя Украины.

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"Это опасный бой для Ломаченко, но он готов. Я считаю, что скоро он захочет закончить карьеру. Я не думаю, что сейчас он сможет провести больше двух боев. Для болельщиков это потрясающий поединок. Но это опасный бой для Ломаченко. Если этот поединок состоится, то Джервонта может победить его техническим нокаутом.

Ломаченко - быстрый, он может использовать углы и все остальное. Но что произошло в последнем поединке Джервонты? Все было так же: с первого по пятый раунд он проигрывал по очкам. Но после этого он нашел момент, тайминг, темп", - сказал Линарес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Усик отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис.

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