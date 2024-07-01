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Питер Фьюри оценил бой Ломаченко - Дэвис

Экксперт предвешает проблемы представителю Украины.
Сегодня, 18:07
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Известный тренер Питер Фьюри поделился мнением о потенциальном объединительном поединке чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

По словам специалиста, американец является серьезной опасностью для украинца.

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"Это будет отличный бой для зрителей. Я бы хотел его посмотреть. Джервонта Дэвис - особенный боец.

Кто лучший американский легковес? Нужно сказать, что в данный момент Дэвис, пожалуй, обходит их всех. Но стили делают бои. Во всех этих поединках шансы 50 на 50, не так ли? Но я думаю, что если Дэвис в форме, то нужно выбрать его", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.

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