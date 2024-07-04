Стивенсон: Ломаченко боится драться со мной
Американец придумал новое прозвище для Ломы.
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон обратился к обладателю титулов IBF и IBO Василию Ломаченко.
По словам американца, представитель Украины боится его.
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"Ломаченко хорошо выглядел, но я все еще думаю, что он испуган. Он боится драться со мной. Перестань бояться, Ломаченко.
Мы будем называть тебя Убегайченко, пока ты не подерешься со мной, чемпион", - приводит слова Шакура Dazn.
Свой следующий бой Стивенсон проведет 6 июля против немца Арутюняна.
Ранее Стивенсон назвал четверку лучших легковесов, распределив их по местам.
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