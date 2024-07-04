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Стивенсон: Ломаченко боится драться со мной

Американец придумал новое прозвище для Ломы.
Сегодня, 11:45
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон обратился к обладателю титулов IBF и IBO Василию Ломаченко.

По словам американца, представитель Украины боится его.

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"Ломаченко хорошо выглядел, но я все еще думаю, что он испуган. Он боится драться со мной. Перестань бояться, Ломаченко.

Мы будем называть тебя Убегайченко, пока ты не подерешься со мной, чемпион", - приводит слова Шакура Dazn.

Свой следующий бой Стивенсон проведет 6 июля против немца Арутюняна. 

Ранее Стивенсон назвал четверку лучших легковесов, распределив их по местам.

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