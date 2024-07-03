Американский проспект сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис

Непобежденный проспект легкого веса Рэймонд Мураталья высказался о поединке чемпиона мира по версии WBA в его весовой категории Джервонты Дэвиса и обладателя титула IBF Василия Ломаченко.

По словам спортсмена, его соотечественник должен победить представителя Украины.

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"Если бы мне пришлось сейчас составить рейтинг топовых легковесов мира, то я думаю, что Дэвис занимает первое место. Затем идет Шакур Стивенсон, дальше Василий Ломаченко, а после него Денис Беринчик.

Поединок "Танка" и Ломы получился бы хорошим. Лома может переигрывать Дэвиса по ходу боя, он способен что-то сделать. Но в конечном итоге я верю, что "Танк" победит. Его мощь окажется не по зубам Ломаченко в поздних раундах боя", - сказал Мураталья в интервью BoxingScene.

Ранее дядя Фьюри оценил бой Ломаченко - Дэвис.

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