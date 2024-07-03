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Стивенсон назвал четверку лучших легковесов, распределив их по местам

Американский чемпион составил рейтинг, упомянув и Ломаченко.
Сегодня, 19:58
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон рассказал, кого считает лучшими представителями дивизиона.

Американский боксер сумел составить рейтинг из четырех бойцов, поставив себя на первое место.

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"Пять лучших легковесов на данный момент? Я - №1. Джервонта - №2, Ломаченко - №3.

Это будет безумный выбор, и люди подумают, что это бред. Но Эдвин Де Лос Сантос - №4. Я назову вам всего четырех лучших", - сказал Стивенсон в комментарии YouTube-каналу DeepCut with VicBlends.

Отметим, также Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

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