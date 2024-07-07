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Стивенсон победил Арутюняна, защитив тем самым титул чемпиона WBC в легком весе

Американец продолжает оставаться непобежденным.
Сегодня, 10:41
Артем Арутунян и Шакур Стивенсон / Getty Images
Артем Арутунян и Шакур Стивенсон / Getty Images

В ночь на воскресенье, 7 июля, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC.

Обладатель чемпионского пояса Шакур Стивенсон проводил первую защиту, встретившись с претендентом из Германии Артуром Арутюняном.

Поначалу Арутюнян был более активным, даже зажал чемпиона у канатов, но ни к чему серьезному это не привело.

В дальнейшем американец начал понемногу забирать инициативу, нанося более точные удары, чем его соперник.

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Стивенсон решил сильно не рисковать и в привычном стиле довел бой до финального гонга, после которого судьи единогласно отдали ему победу (119-109, 118-110, 116-112).

Таким образом Шакур Стивенсон завоевал свою 22-ю победу в профессиональном боксе, оставаясь при это непобедимым. А вот для Артура Арутюняна данное поражение стало вторым, причем подряд..

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Шакур Стивенсон

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