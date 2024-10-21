iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер сообщил, когда и против кого Иноуэ проведет третью защиту звания абсолюта

Японский бесспорный чемпион выйдет в ринг в конце декабря на родине.
Вчера, 23:59
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) свой ближайший бой проведет с обязательным претендентом по линии IBF австралийцем Сэмом Гудманом (19-0, 8 КО).

Ранее Международная боксерская федерация обязала японского боксера провести защиту против австралийского соперника, после чего глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил организацию поединка.

Читай также: Младший брат Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми

Бой Иноуэ - Гудман состоится 24 декабря в Токио, Япония.

"Кто-то в IBF спохватился и разослал это письмо. Переговоры между лагерями Иноуэ и Гудмана шли успешно и мы почти готовы завершить их. Я очень оптимистично настроен, что бой состоится 24 декабря в канун Рождества в Японии, в Токио", - приводит слова Арума BigFightWeekend.

Отметим, что для Иноуэ это будет третья защита звания абсолютного чемпиона. В предыдущем бою японец в сентябре 2024 года победил ирландца Ти Джея Дохени техническим нокаутом в седьмом раунде.

Гудман последний раз выходил в ринг в июле 2024 года и одолел единогласным решением судей Тхактана Луангпхона из Таиланда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Наоя Иноуэ

Статьи по теме

"Ни единого шанса": Арум назвал фаворита боя Тайсон - Пол "Ни единого шанса": Арум назвал фаворита боя Тайсон - Пол
Младший брат Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми Младший брат Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми
Промоутер сообщил, когда и где Иноуэ проведет следующие бои Промоутер сообщил, когда и где Иноуэ проведет следующие бои
Ключевой игрок Баварии объявил о разводе с женой после четырех лет брака Ключевой игрок Баварии объявил о разводе с женой после четырех лет брака
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Ключевой игрок Баварии объявил о разводе с женой после четырех лет брака
Бокс00:35
"Привлекаем ученых, психологов": Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри
Бокс00:10
Бокс: расписание боев
Вчера, 23:59
Бокс23:59
Промоутер сообщил, когда и против кого Иноуэ проведет третью защиту звания абсолюта
Бокс23:28
Хирн и Аль аш-Шейх анонсировали большой боксерский турнир в Саудовской Аравии
Европа22:59
Пушич - о Судакове: Он большой талант, но футболист может играть хорошо только, если команда играет хорошо
Лига Чемпионов22:43
"Понимаем, что это одна из лучших команд мира": Сикан рассказал, чего ждать от матча с Арсеналом
Европа22:34
Салах определился со своим будущим
Игровые22:10
Плей-офф MLB: Нью-Йорк Янкис сыграют против Лос-Анджелес Доджерс в Мировой серии
Бокс21:59
Усик отказался от соцсетей на время тренировочного лагеря перед реваншем с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK