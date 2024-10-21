Промоутер сообщил, когда и против кого Иноуэ проведет третью защиту звания абсолюта

Японский бесспорный чемпион выйдет в ринг в конце декабря на родине.

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) свой ближайший бой проведет с обязательным претендентом по линии IBF австралийцем Сэмом Гудманом (19-0, 8 КО).

Ранее Международная боксерская федерация обязала японского боксера провести защиту против австралийского соперника, после чего глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил организацию поединка.

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Бой Иноуэ - Гудман состоится 24 декабря в Токио, Япония.

"Кто-то в IBF спохватился и разослал это письмо. Переговоры между лагерями Иноуэ и Гудмана шли успешно и мы почти готовы завершить их. Я очень оптимистично настроен, что бой состоится 24 декабря в канун Рождества в Японии, в Токио", - приводит слова Арума BigFightWeekend.

Отметим, что для Иноуэ это будет третья защита звания абсолютного чемпиона. В предыдущем бою японец в сентябре 2024 года победил ирландца Ти Джея Дохени техническим нокаутом в седьмом раунде.

Гудман последний раз выходил в ринг в июле 2024 года и одолел единогласным решением судей Тхактана Луангпхона из Таиланда.

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