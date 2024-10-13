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Младший брат Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми

Родственник известного абсолютного чемпиона потерпел поражение от претендента.
Сегодня, 16:35
Сеия Цуцуми / Top Rank
Сеия Цуцуми / Top Rank

Обладатель титула WBA в легчайшем дивизионе Такума Иноуэ (20-2, 5 КО), который является младшим братом абсолютного чемпиона второго легчайшего веса Наои Иноуэ, неожиданно потерпел поражение от Сеии Цуцуми (12-0-2, 8 КО).

Бой состоялся 13 октября на Ariake Arena в Токио, Япония.

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Соперники устроили яркое противостояние с частыми разменами, а в девятом раунде рефери пришлось открыть счет, поскольку чемпиона от падения спасли только канаты.

Японские боксеры в итоге прошли всю дистанцию 12 раундов, а победа единогласным решением досталась претенденту Цуцуми, который выиграл со счетом 114-113, 115-112, 117-110 и завладел поясом WBA.

Ранее промоутер сообщил, когда и где Наоя Иноуэ проведет следующие бои.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ Такума Иноуэ

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