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Иноуэ досрочно победил Дохени и защитил звание абсолютного чемпиона

Опытный боксер получил травму, из-за которой снялся с боя.
Сегодня, 15:55
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) одержал победу над бывшим чемпионом Ти Джей Дохени (26-5, 20 КО) из Ирландии.

Японский боксер победил 37-летнего боксера в седьмом раунде. 

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Дохени не смог продолжить бой из-за травмы спины. Иноуэ одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что Иноуэ в последний раз выходил в ринг в мае, досрочно победив Луиса Нери. Тогда он впервые побывал в нокдауне.

Ранее Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни.

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