Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о гипотетическом реванше между Василием Ломаченко и Девином Хэйни.

По его словам, хоть он и считает несправедливым поражение боксера из Украины в первом бою, американец способен победить его снова.

Читай также: "Бой с Лопесом был близким, но с Хэйни - нет": Ломаченко сравнил двух своих обидчиков

"Если честно, то я думаю, что Ломаченко победил в первом поединке. Но я считаю, что если Девин умен, то он выйдет в ринг, будет использовать ноги и перебоксирует Ломаченко, вместо того чтобы так часто стоять напротив него, как он делал в первом бою.

Я могу представить, как Девин побеждает во втором поединке, если его угол и отец приспособятся и выйдут туда, чтобы перебоксировать Ломаченко", - сказал Стивенсон в комментарии Mics مايكس.

Ранее катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!