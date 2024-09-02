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Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни

Американский чемпион спрогнозировал победителя повторного поединка.
Сегодня, 09:59
Ломаченко проиграл Хэйни / Getty Images
Ломаченко проиграл Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о гипотетическом реванше между Василием Ломаченко и Девином Хэйни.

По его словам, хоть он и считает несправедливым поражение боксера из Украины в первом бою, американец способен победить его снова.

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"Если честно, то я думаю, что Ломаченко победил в первом поединке. Но я считаю, что если Девин умен, то он выйдет в ринг, будет использовать ноги и перебоксирует Ломаченко, вместо того чтобы так часто стоять напротив него, как он делал в первом бою.

Я могу представить, как Девин побеждает во втором поединке, если его угол и отец приспособятся и выйдут туда, чтобы перебоксировать Ломаченко", - сказал Стивенсон в комментарии Mics مايكس.

Ранее катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни.

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