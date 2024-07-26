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Катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни

Представитель команды боксера рассказал, кто повлиял на Василия в смене решения.
Сегодня, 12:54
Ломаченко уступил Хэйни / Getty Images
Ломаченко уступил Хэйни / Getty Images

Расс Анбер, катмен чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, заявил, что для его клиента проигранный в мае 2023 года бой против Девина Хэйни мог стать последним в карьере.

По его словам, боксер хотел уйти, но отец убедил его не завязывать с выступлениями.

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"Ломаченко ушел после боя с Хэйни, он завязал с боксом. В общем, отец убедил его вернуться, он сказал: "Ты не можешь уйти вот так. Я знаю, что ты хочешь это сделать. Давай проведем еще один титульный бой".

Они устроили поединок с Камбососом, и Ломаченко сделал то, что Хэйни не смог сделать за 24 раунда. Он остановил Камбососа и сделал это убедительно.

Думаю, Ломаченко доказал, что должен быть абсолютным чемпионом. Он должен был отправиться в Австралию за этими титулами и завоевать их, когда Хэйни воспользовался ситуацией в связи с войной. Тогда произошло много вещей, которые помешали Ломаченко добиться цели всей его жизни.

Сможет ли он это сделать? Я не знаю, на его ли стороне время. И это печально", - сказал Анбер в комментарии Boxing News.

Ранее была названа причина, почему Василий Ломаченко отказался от боя с Джервонтой Дэвисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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